В России резко вырастут штрафы за перевозку детей без автокресел

В России вырастут штрафы для водителей за перевозку детей без специальных удерживающих устройств. Соответствующую инициативу поддержало правительство РФ.

Законопроект предусматривает увеличение штрафов для водителей с 3 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц – с 25 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – со 100 до 200 тысяч рублей.

Согласно ПДД перевозка детей до 7 лет в автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка. В возрасте до года – это автолюлька, затем – автокресла или бустеры.

Перевозка детей от 7 до 11 лет разрешена уже без детских удерживающих устройств – только с ремнями. При этом рост ребенка должен превышать 1,5 метра. Также ремнем можно пристегивать детей весом больше 36 кг. Впрочем, на переднем сиденье кресло или бустер по-прежнему обязательны. Лишь с 12 лет можно ездить с одним ремнем и спереди.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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