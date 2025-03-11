Аэропортам Крайнего Севера отказали в субсидии на 9 млрд

Власти РФ отказали в выделении дополнительной субсидии в размере 9 млрд рублей аэропортам Крайнего Севера и Арктической зоны. Деньги нужны на ремонт и модернизацию инфраструктуры, обеспечение безопасности и закупку техники, говорится в материалах Росавиации.

На Крайнем Севере действуют семь федеральных казенных предприятий (ФКП): «Аэропорты Севера», «Аэропорты Камчатки», «Аэропорты Чукотки», «Аэропорты Красноярья», «Аэропорт Амдерма», «Аэропорты Дальнего Востока», «Аэропорт Кызыл». Всего 82 взлетно-посадочные полосы для круглогодичного использования, пишут «Известия». Аэропорты, о которых идет речь, – единственные круглогодичные объекты, обеспечивающие транспортную связь между населенными пунктами на Севере. Сообщение по морю, рекам и зимникам носит сезонный характер, а дорог с твердым покрытием ко многим поселкам не строилось. Даже вертолеты туда не летают из-за дальности. Поэтому авиатранспорт является безальтернативным.

В настоящее время северным аэропортам не хватает средств на поддержание работоспособности. Субсидия этим авиагаваням составляет чуть более 4 млрд рублей в год, этих денег не хватает и Росавиация ежегодно направляет заявку в Минфин об ее увеличении, однако не находит поддержки.

«В условиях инфляции (в соответствии с индексом потребительских цен на товары и услуги по РФ), неуклонного роста цен на топливно-энергетические ресурсы, коммунальные услуги, налогового бремени, а также повышения МРОТ в соответствии с законодательством РФ не представляется возможным обеспечить покрытие расходов ФКП за счет собственных доходов», – говорится в документе Росавиации.

По данным федерального агентства, в 2025-2027 годах дополнительно требуется 9 млрд рублей в год из федерального бюджета для поддержания их материально-технической базы. Средства понадобились, в частности, для реорганизации аэродромов, обеспечения транспортной безопасности, создания новых филиалов, а также на закупку техники и модульных зданий. Многим существующим объектам необходим капитальный и текущий ремонты.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube