Минтранс РФ предложил ввести «период охлаждения» для возврата билетов на поезда и самолеты

Минтранс России предложил РЖД и Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) рассмотреть введение «периода охлаждения» для пассажиров, в течение которого покупатели смогут отменить невозвратные билеты на поезда и авиарейсы без взимания дополнительной платы. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Инициатива исходит от Союза пассажиров. Такое новшество позволит бесплатно исправлять ошибки в данных пассажира, дате или направлении поездки в течение определенного времени. Продолжительность «периода охлаждения» может различаться в зависимости от даты продажи. Так, если билет был куплен за месяц до поездки, то такой период мог бы составлять несколько суток, а если в день поездки, то 30 минут при условии, что до вылета или отправления поезда осталось более двух часов.

В Союзе пассажиров отмечают, что доля ошибок не превышает 2-3%, поэтому внедрение «периода охлаждения» не окажет значительного влияния на экономику перевозчиков. Там полагают, что нововведение актуально на фоне роста числа пассажиров, самостоятельно покупающих билеты.

Вместе с тем, опрошенные газетой эксперты и представители Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта предупреждают о возможных злоупотреблениях перекупщиков и об увеличении количества возвратов билетов за день или два до вылета, что может привести к росту тарифов для всех пассажиров. Эксперты указывают, что невозвратные тарифы были введены для минимизации цен и гарантии загрузки рейсов, а их отмена может привести к удорожанию перевозок.

Кроме того, внедрение «периода охлаждения» потребует изменений в системах бронирования и повлечет дополнительные расходы для перевозчиков, отмечают собеседники издания.

Представители Минтранса и авиаперевозчиков воздержались от комментариев. Близкий к министерству источник отметил, что сбор позиций перевозчиков еще продолжается.

В настоящее время правила перевозок позволяют бесплатно исправлять до двух ошибок в билетах: в паспортных данных и ФИО. Однако, как отметили в РЖД, при превышении этого лимита пассажиру необходимо переоформить билет в билетной кассе и оплатить сбор за переоформление.

Согласно Воздушному кодексу, авиапассажир может вернуть билеты бесплатно в случае документального подтверждения болезни его или близких родственников. В остальных случаях перевозчики могут взымать доплату за обмен или возврат билетов в соответствии со своими тарифными политиками.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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