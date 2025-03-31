Генпрокуратура РФ добилась отмены незаконного сбора при оформлении авиабилетов

Транспортные прокуроры добились признания незаконным взимание дополнительных платежей при оформлении авиабилетов в пользу организации-посредника. Об этом сообщает Генпрокуратура России.

«По поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации Западно-Сибирская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о защите прав потребителей при реализации авиабилетов», – говорится в сообщении.

Проверка показала, что при продаже авиабилетов с пассажиров в кассах по всей России без их ведома дополнительно удерживалось по 185 рублей. Эти деньги компания-посредник – АО «ТКП» – взимала за оформление бланков электронных билетов и перечисление денежных средств от агента авиакомпании.

Доход организации от взимания дополнительных платежей превысил несколько миллиардов рублей, отметили в Генпрокуратуре.

«По искам надзорного ведомства действия компании судом признаны незаконными, взимание платы с граждан прекращено», – говорится в сообщении.

Кроме того, добавили в надзорном ведомстве, «в связи с выявленными признаками нарушений о защите конкуренции контрольным органом выдано предупреждение АО «ТКП» о прекращении таких действий».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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