С 1 апреля в России вырастут штрафы за нарушение ПДД

В России с 1 апреля ужесточается наказание для водителей за нарушение правил дорожного движения. Кроме того, прекращается автоматическое продление срока действия водительских удостоверений, а иностранцы, получившие российские гражданство, должны будут сдавать экзамен на право ездить за рулем.

Значительно возрастает финансовая ответственность за грубые нарушения правил дорожного движения. Санкции за превышение скорости более чем на 80 км/ч, выезд на встречную полосу, а также повторное отсутствие полиса ОСАГО выросли в разы.

Так за превышение скорости более 80 км/ч придется заплатить 7,5 тыс. рублей, штраф за вождение в нетрезвом виде будет составлять до 45 тыс. рублей, за выезд на встречную полосу – до 7,5 тыс. рублей, за повторное отсутствие страховки – до 5 тыс. рублей.

Помимо этого, скидка на своевременно оплаченные штрафы уменьшится до 25%, при этом срок оплаты, в который нужно уложиться, чтобы получить дисконт, увеличат до 30 дней.

Также больше не будут продлевать автоматически действие прав, которые уже были продлены ранее. Для замены удостоверения придется заплатить госпошлину и получить медицинскую справку.

Одним из ключевых моментов становится утрата возможности использования иностранных водительских удостоверений после получения российского гражданства или вида на жительство. Если ранее сохранялась возможность безэкзаменационного обмена таких удостоверений, теперь за вождение с ними вводится административная ответственность – штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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