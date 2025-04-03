На станции под Красноярском снова сошли грузовые вагоны с рельсов

Транспортная прокуратура выясняет причины схода двух грузовых вагонов с рельсов на станции Зеледеево в Емельяновском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Отметим, что это второе происшествие со сходом грузовых вагонов с путей на станции Зеледеево за последние сутки.

«По предварительным данным, сегодня около 12 часов местного времени на станции Зеледеево Красноярской железной дороги в Емельяновском районе Красноярского края произошел сход с пути двух грузовых вагона без их опрокидывания. Причины и обстоятельства события устанавливаются», – говорится в сообщении.

К месту происшествия направлены восстановительные поезда. «По указанной причине допущена задержка движения поездов», – отметили в ведомстве.

Сошедшие с рельсов два вагона грузового поезда – порожние, пострадавших нет, уточнили в Красноярской железной дороге.

«Пропуск пассажирских поездов осуществляется по соседнему пути. В настоящее время с отклонением от расписания следует пассажирский поезд №10 Москва – Владивосток. Возможны задержки в движении других пассажирских поездов», – говорится в сообщении в телеграм-канале КрасЖД.

Накануне в районе станции Зеледеево с путей сошли девять вагонов, груженные ломом черных металлов. В результаты были задержаны несколько поездов. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Красноярск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube