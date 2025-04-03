Плату за возврат билета на поезд хотят поднять до 10% от его стоимости

Федеральная антимонопольная служба России подготовила проект постановления правительства РФ, корректирующий формирование платы за возврат железнодорожных билетов. Об этом сообщил замглавы ведомства Геннадий Магазинов в интервью ТАСС. Документ предусматривает повышение платы за возврат билета на поезд до 10% от его стоимости.

«Подготовлен проект постановления правительства, который определяет, что плата за возврат не может превышать 10% от стоимости билета. Принятие такого постановления эффективно только в том случае, если это сможет решить проблему. Если это просто приведет к дополнительному платежу для граждан, в этом нет смысла», – отметил Магазинов.

По словам чиновника, антимонопольщики видят, что железнодорожные билеты в пик сезона пропадают сразу же после начала продаж. «Иногда это объясняют тем, что сейчас плата за возврат билетов близка к нулю и люди их выкупают, а потом продают», – пояснил он.

До 2020 года плата за возврат билета на поезд составляла около 250 рублей. «Когда начался ковид и последовавшие ограничения, начались массовые отмены билетов, в том числе для организованных групп школьников. Тогда было принято решение установить эту плату в размере 1 рубль, что на сегодняшний день с учетом индексации составляет около 3 рублей за билет. Эта плата не зависит ни от стоимости билета, ни от категории (купе, СВ или общий вагон)", – рассказал замглавы ФАС. По его словам, сейчас обсуждается вопрос об изменении данного подхода.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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