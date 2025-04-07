В России разрешили оформлять автостраховку на 24 часа

В России разрешили оформлять полисы ОСАГО на 24 часа. Новые правила вступили в действие с 7 апреля, рассказали «Известиям» в Национальной страховой информационной системе.

Настройки автостраховки меняются по требованию Центробанка РФ. Регулятор считает, что такие полисы станут актуальными для таксистов, а также для тех, кто редко использует автомобиль. Стоимость однодневного полиса составит около 130 рублей.

При этом краткосрочная автостраховка была доступна и ранее, однако ее действие было ограничено окончанием текущих суток. Так, если оформить такой полис в 23:30, то его действие закончится через полчаса, в полночь. Что касается новых полисов, то они будут действовать в течение суток с момента оформления с указанием точного времени.

В таком подходе есть и риски для всего страхового рынка и законопослушных владельцев машин, говорят эксперты. Например, он может повысить количество водителей без полиса, потому что люди будут забывать продлевать столь короткую защиту, и увеличить число мошенничеств при ДТП. Также страховым компаниям придется менять бизнес-процессы, что довольно затратно.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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