В городах России хотят ввести лимит на число прокатных электросамокатов

В России необходимо ограничить число прокатных электросамокатов в городах. С таким предложением выступил руководитель сервиса «Самокаты» компании «Яндекс Go» Леонид Ясиновский в рамках международной конференции микромобильности.

По его словам, ограничения позволят сделать поездки на СИМ более комфортными и безопасными для всех участников движения.

«В городах необходимо ввести определенные квоты на количество прокатных электросамокатов в зависимости от числа жителей. Это разгрузит городскую инфраструктуру и позволит навести порядок в движении в том числе на тротуарах», – цитирует Ясиновского газета «Известия».

Кроме того, за серьезные нарушения, такие как передача управления СИМ детям и езда на электросамокатах в состоянии алкогольного опьянения, необходимо наказывать нарушителей внушительными штрафами, подчеркнул Ясиновский.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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