Беспилотные автомобили могут выйти на дороги России в 2027 году

Минтранс России планирует вывести беспилотные автомобили на дороги общего пользования уже в 2027 году. Это прописано в разработанной «Дорожной карте» по развитию беспилотных автомобилей до 2028 года.

«Тесты грузовиков без водителя за рулем прошли успешно, но еще нужно доработать технологии и согласовать правила», – говорится в сообщении Минтранса РФ.

Вопрос обсуждался на заседании рабочей группы с участием экспертов из Минэкономразвития, Госавтоинспекции и производителей – «КАМАЗ», Navio и «Яндекс».

Как отметили в ведомстве, план мероприятий «Дорожной карты» позволит вывести беспилотные автомобили на дороги общего пользования к 2027 году.

Напомним, первые беспилотные грузовики «КАМАЗ» запустили по трассе М-11 «Нева» Москва – Санкт-Петербург летом 2023 года. В ходе испытаний водитель, контролирующий работу систем, всегда находился за рулем. В последние 6 месяцев на трассе ездят полностью автономные грузовые автомобили, в которых водитель-оператор сидит на пассажирском кресле.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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