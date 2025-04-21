Первый полет полностью импортозамещенного самолета SJ-100 пройдет в срок

Полностью импортозамещенный самолет Sukhoi Superjet 100 готов к полетам. Об этом сообщил заместитель гендиректора «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Олег Бочаров. По его словам, испытания «Суперджета» начнутся в апреле при наступлении подходящей погоды.

«Идем по плану. Самолет полностью готов. Передан на летно-испытательную станцию. Идут наземные отработки. Оформляем необходимые документы. Ждем погоду», – цитирует Бочарова «Прайм».

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов сообщал, что первый полет полностью импортозамещенного самолета SJ-100 намечен на апрель 2025 года.

Напомним, 17 марта опытный образец российского ближнемагистрального самолета Sukhoi Superjet 100 с импортными системами, но с отечественными двигателями ПД-8 успешно совершил первый испытательный полет. Он проходил в Комсомольске-на-Амуре. Лайнер находился в воздухе 40 минут, достигнув скорости 500 км/ч и высоты 3 000 м. Полет подтвердил стабильную работу новых российских двигателей, заявили в «Ростехе». Получение сертификата на двигатель ПД-8 запланировано на осень 2025 года. В Минтрансе уточняли, что получение сертификата воздушного судна намечено на декабрь текущего года.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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