Для такси в России хотят ввести особый правовой режим

В России разработали программу экспериментального правового режима для такси, которая предполагает активное внедрение искусственного интеллекта и цифровых технологий в сфере пассажирских перевозок. Об этом пишут «Известия».

Ежедневно в России водителями такси оформляется около 10 тысяч путевых листов, лишь 1% из них электронные, сообщили в Центре стратегических разработок. Там отметили, что документы являются серьезным барьером для водителей такси, особенно для самозанятых. Путевые листы оформляют абы как или вообще не оформляют. Похожая картина наблюдается также в оформлении водителями ежедневных техосмотров и медосмотров.

ЦСР совместно с Минэкономразвития и Минтрансом, страховщиками и перевозчиками подготовил программу, согласно которой для такси будет введен экспериментальный правовой режим (ЭПР), предусматривающий перевод всех бумажных документов – путевых листов, актов техосмотра и медосмотра, а также страховок – в электронный вид. Для этого необходимо внедрить единое приложение для водителей такси, в котором они смогут в «цифре» оформлять все эти документы.

В рамках ЭПР предлагается отказаться от запрета на выполнения заказов перевозчиками вне региона регистрации. По мнению авторов инициативы, это повысит доступность и прозрачность междугородних перевозок в такси.

В России уже действуют 18 ЭПР, четыре из них касаются перевозок наземным транспортом. Экспериментальные правовые режимы в первую очередь создавались для того, чтобы проверить работоспособность тех или иных законодательных инициатив, отработать правоприменительную практику.

От введения ЭПР выиграют и пассажиры. Помимо повышения безопасности перевозок, такая мера будет способствовать уменьшению стоимости поездок. В частности, использование искусственного интеллекта, который по фотографии сможет оценить размер ущерба от аварии, значительно ускорится процесс урегулирования страховых случаев: потерпевший может получить выплату уже в течение 10 минут после фотофиксации повреждений через приложение. Это уменьшит простои автомобилей в ожидании решения страховщика, что позволит примерно на 20% снизить издержки перевозчика.

Кроме того, если единое приложение для таксистов будет учитывать профиль водителя и его аварийную историю, это позволит примерно на 30% снизить расходы перевозчиков на полисы ОСАГО, что также положительно скажется на тарифах.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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