Полностью импортозамещенный самолет SJ-100 совершил первый полет

Опытный образец полностью импортозамещенного ближнемагистрального самолета Sukhoi Superjet 100 с отечественными двигателями ПД-8 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре. Лайнер показал хорошую управляемость и устойчивость в воздухе. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Продолжительность полета составила около 40 минут, он проходил на высотах до 3000 м и скоростях до 500 км/ч. В «Ростехе» отметили, что в ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем. На самолете заменили порядка 40 импортных систем и агрегатов, включая двигатели. Лайнер оснастили отечественными авионикой, шасси, вспомогательной силовой установкой, системами управления, электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и др. Также самолет получил новый фюзеляж, в который внесены изменения, упрощающие производство и обслуживание воздушного судна.

«Программа импортозамещения самолета «Суперджет» вышла на финишную прямую. Кооперация предприятий Ростеха провела огромную работу», – заявил первый заместитель гендиректора корпорации Владимир Артяков.

Поднявшаяся в небо над Комсомольском-на-Амуре машина стала третьим опытным образцом. На лайнере отрабатывается взаимодействие силовых установок ПД-8 с отечественными бортовыми системами. «Подключение к летным испытаниям третьего борта позволит ускорить программу сертификации. Сейчас мы идем в рамках установленного графика», – подчеркнул Артяков.

В «Ростехе» напомнили, что полностью российская версия SJ-100 создается в предельно сжатые сроки. По информации госкорпорации, до конца 2025 года планируется закончить сертификационные испытания, чтобы с 2026 года начать поставки авиакомпаниям.

Напомним, опытный образец Sukhoi Superjet 100 с импортными системами, но с российскими двигателями ПД-8 успешно совершил первый испытательный полет 17 марта. Он проходил в Комсомольске-на-Амуре. Лайнер провел в воздухе 40 минут, достигнув скорости 500 км/ч и высоты 3 000 м. Полет подтвердил стабильную работу новых российских двигателей, заявили в «Ростехе».

Надо отметить, что комплексная программа развития авиационной отрасли России предусматривает выпуск до 30 самолетов SJ-100 в 2026 году. До 2030 года планируется производство 142 самолетов такой модели. Воздушное судно разработано ПАО «Яковлев» (входит в «Ростех»).

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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