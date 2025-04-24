С начала сезона в России заблокировали почти 200 тысяч электросамокатчиков

За последний месяц кикшеринговые компании заблокировали почти 200 тысяч пользователей электросамокатов за нарушение правил, а также выписали свыше 26 тысяч штрафов.

Сезон пользования средств индивидуальной мобильности (СИМ) был открыт в середине марта. С тех пор компании, сдающие в аренду электросамокаты, выписали 26 640 штрафов и заблокировали 190 000 пользователей, передает РБК. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно статистике кикшеринговых компаний, наибольшее число штрафов связано с неправильной парковкой (70% случаев), несоблюдением правил на пешеходных переходах (15%) и ездой вдвоем (10%). Значительная доля блокировок касается несовершеннолетних пользователей или лиц, передавших управление СИМ детям и подросткам.

За соблюдением правил следят камеры видеофиксации, сотрудники операторов и правоохранительные органы. Также о нарушениях сообщают неравнодушные горожане, присылающие фото, видео, время и место нарушений в службу поддержки сервисов. В пиковые периоды обрабатывается до 2 тысяч запросов в сутки.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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