В России хотят ввести спецстраховку для «трезвых водителей»

В России предложили ввести отдельный полис автострахования для «трезвых водителей». С соответствующей инициативой выступил зампред Госдумы Борис Чернышов.
Парламентарий направил обращение главе Банка России Эльвире Набиуллиной, передает телеграм-канал «Shot». Депутат предлагает сделать специальный страховой полис для водителей, которые управляют автомобилем вместо владельца, находящегося в состоянии алкогольного опьянения.
В настоящее время услуга «трезвый водитель» возможна только для тех автовладельцев, чьи машины имеют «открытую» страховку. Нововведение поспособствует увеличению круга потенциальных клиентов сервиса, а также уменьшит число водителей, которые садятся пьяными за руль.
Кроме того, по мнению автора инициативы, это обеспечит страховое покрытие ответственности временных водителей и уменьшит финансовую нагрузку на владельцев поврежденных в ДТП автомобилей.
Москва, Зоя Осколкова
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