Половина стеклоомывающей жидкости в России оказалась ядовитой

В России хотят ввести маркировку омывающих и охлаждающих жидкостей для автомобилей. Доля фальсификата такой продукции приблизилась к 40%. Одновременно ужесточится контроль за оборотом метанола в целом, который часто используется в поддельных охлаждающих и стеклоомывающих растворах. Об этом пишет газета «Известия».

В конце мая Госдума рассмотрит законопроект об ужесточении контроля за оборотом метанола. Новая норма также устанавливает требование к маркировке метилового спирта и технических жидкостей с его содержанием. Порядок контроля за такими товарами будет устанавливать уполномоченный орган, определенный правительством.

По данным Общественной потребительской инициативы (ОПИ), это позволит убрать с рынка контрафактные автомобильные жидкости, в том числе ядовитую незамерзайку для омывания стекол. В Минпромторге напомнили, что с 2007 года постановлением главного санитарного врача РФ введен запрет на использование метанола в ее составе.

В настоящее время доля контрафактных стеклоомывающих жидкостей с метанолом на российском рынке может доходить до 40%, а в отдельных регионах – до 50%. Производители используют метиловый спирт из-за его низкой стоимости, хотя его применение в таких товарах законодательно запрещено.

Метанол – сильнодействующий яд, который по вкусу схож с этиловым (пищевым) спиртом. В последние годы участились случаи его попадания в алкогольную продукцию, что привело к массовым отравлениям людей. Кроме того, метиловый спирт, используемый вместо моноэтиленгликоля и гликоля в поддельных антифризах, может привести к серьезным проблемам с автомобилем – от коррозии системы охлаждения до отказа тормозов и повреждения двигателя.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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