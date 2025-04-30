Служба безопасности АвтоВАЗа выявила утечку данных 32 тысяч владельцев машин

Служба безопасности АвтоВАЗа обнаружила утечку персональных данных 32 тысяч владельцев автомобилей Lada. Информация может быть использована мошенниками.

В апреле 2025 года на одном из закрытых интернет-ресурсов, где происходит обмен украденными базами данных, был обнаружен файл, якобы представляющий собой «официальный слив», состоящий из более чем 32 тысяч владельцев Lada с персональными данными, пишут «Известия». В списке указаны мобильный телефон, VIN, модель, а также анализ присутствия указанных телефонных номеров в мессенджерах.

Автоконцерн уверяет, что системы учета и хранения данных компании ведутся в других форматах и полностью защищены от нелегального доступа.

Владельцам машин Lada рекомендовали соблюдать осторожность и критически относиться к внезапным сообщениям от неизвестных адресатов, которые могут в ближайшее время маскироваться под «представителей» АвтоВАЗа или автодилеров, а также обращаться на горячую линию марки.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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