Москвичей предупредили о задержках наземного транспорта из-за снегопада

В Москве из-за непогоды возможны перебои в работе наземного транспорта, предупредил столичный департамент транспорта.

«Из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены», – говорится в сообщении. Пассажиров просят слушать объявления водителей.

В ночь на пятницу, 2 мая, Москву и Подмосковье засыпало снегом. Снегопад продолжается и утром. Под тяжестью мокрого снега падают деревья – уже повреждены несколько десятков автомобилей, пишет телеграм-канал Baza. Кроме того, как отмечается в публикации, несколько деревьев упало на железнодорожные пути, из-за чего как минимум на одном из направлений зафиксирован сбой в движении электричек. В ряде населенных пунктов пропало электричество из-за оборванных проводов в связи с непогодой.

В пресс-службе Московской железной дороге уточнили, что из-за падения деревьев на железнодорожную инфраструктуру затруднено движение поездов на однопутных участках Савеловского направления Соревнование – Большая Волга, Вербилки – Савелово, а также двухпутном Катуар – Лобня.

«На месте проводятся работы по устранению последствий. Для обеспечения перевозок будут курсировать компенсационные автобусы», – отметили в МЖД.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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