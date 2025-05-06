В аэропортах Казани и Нижнекамска введены ограничения на полеты

Аэропорты Казани и Нижнекамска приостановили прием и отправку самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения введены с 5:40 мск. Утром в Татарстане была объявлена угроза атаки беспилотников.
В течение прошедшей ночи ограничения на полеты вводились в 11 российских аэропортах, в том числе в четырех столичных аэрогаванях – Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Ранее сообщалось, что на подлете к Москве были уничтожены 19 украинских БПЛА. Также приостанавливали работу аэропорты Саратова, Иваново, Нижнего Новгорода, Ярославля, Самары, Волгограда и Калуги. К настоящему времени все воздушные гавани возобновили работу.
Москва, Наталья Петрова
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