Аэропорт Новокузнецка возобновил прием и отправку самолетов

Аэропорт Новокузнецка возобновил прием и отправку рейсов. Воздушная гавань работает в штатном режиме, сообщила пресс-служба аэропорта.

Там отметили, что вылет из Новокузнецка в Казань намечен на 14:40 по местному времени, в Екатеринбург – на 13:00, в Новосибирск – на 13:30.

Ранее сегодня аэропорт приостановил работу по техническим причинам. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, воздушная гавань ограничила прием и вылет самолетов в связи с обнаруженными дефектами взлетно-посадочной полосы.

«По указанной причине объявлены задержки выполнения рейсов авиакомпаний «РедВингс», «Северный ветер» и «Сибирь» в города Екатеринбург, Казань и Новосибирск. Ожидают вылета рейса свыше 300 пассажиров, из них 23 ребенка», – отметили в надзорном ведомстве.

Новокузнецкая транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов при содержании аэродромных объектов. Кроме того, ведомство осуществляет надзорные мероприятия по защите прав потребителей авиационных услуг.

Новокузнецк, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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