Минтранс: аэропорты Москвы вернутся к штатному расписанию к вечеру 8 мая

Минтранс России рассчитывает, что аэропорты московского региона вернутся к работе по штатному расписанию к 18:00 четверга. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства.

«Ожидаем, что к 18:00 сегодня, 8 мая 2025 года, вернемся к штатному расписанию», – говорится в сообщении.

По информации Минтранса, в настоящее время московские аэропорты – Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский – работают штатно, принимают и отправляют рейсы.

Утром 8 мая в столичных аэропортах был задержан на вылет 51 рейс, на прилет – 43 рейса. На задержанных авиарейсах будет перевезено более 14 тысяч человек, уточнили в министерстве.

Ранее сегодня Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила о задержках рейсов в аэропортах Сибири в связи с поздним прибытием самолетов из московского авиаузла. В частности, задержки рейсов объявлены в аэрогаванях Барнаула, Горно-Алтайска, Кемерово, Красноярска, Новокузнецка, Новосибирска, Норильска, Омска и Томска. Вылета ожидают в общей сложности более 2500 пассажиров.

Надо отметить, за последние два дня десятки рейсов были задержаны из-за ограничений воздушного движения в центральной части России, вводившихся из-за массовых атак украинских БПЛА.

По данным Росавиации на 23:45 мск 07 мая, из 186 самолетов, совершивших посадку на запасных аэродромах 6-7 мая из-за ограничений на использование воздушного пространства, в аэропорты первоначального назначения перелетели 165 самолетов (89%).

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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