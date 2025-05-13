Треть автобусных перевозчиков в России работают нелегально

В России число нелегальных автобусных перевозчиков доходит до трети от всех компаний, присутствующих на рынке. У таких транспортников нет страховок для пассажиров, налоговой отчетности, контроля за техникой и режимом труда. Минтранс готовит реформу, чтобы избавиться от нелегалов. Об этом пишет газета «Известия».

Как рассказали изданию в Общероссийском объединении пассажиров (ООП), число нелегалов на рынке сейчас составляет не менее 30%. Большинство из них работает на маршрутах между крупными городами и небольшими населенными пунктами.

«Если из Москвы в ближайшие регионы такие перевозки в нелегальном секторе минимальны, то на юге страны и в Сибири они крайне популярны. Это вызвано дефицитом легальных маршрутов либо не совсем удобным расписанием и высокой ценой за проезд», – пояснил председатель ООП Илья Зотов.

По данным «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ), распространенными нарушениями автобусных перевозчиков остаются отказ от применения контрольно-кассовой техники, сокрытие выручки, несоблюдение расписания рейсов, высадка несовершеннолетних, несоблюдение ПДД и правил техосмотра. Причем по последнему показателю за три года нарушения выросли в два раза, сообщили в ОПИ.

Новая схема поиска нелегалов будет опираться на цифровой реестр лицензий и реестр маршрутов регулярных перевозок, говорится в пояснительной записке к проекту приказа Минтранса. Все данные попадут в один реестр, включая номера автобусов перевозчика, разрешительные документы на регулярный маршрут, данные на договоры ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика), сведения об автовокзалах, треки ГЛОНАСС о передвижении транспорта, а также информацию о пассажирах и экипажах.

Таким образом, специалисты Ространснадзора с точностью до 100% смогут выявить нелегалов или нарушителей лицензионных требований и наказать их. Отмечается, что в настоящее время существующие критерии имеют эффективность ниже 75%, что недостаточно для полного контроля.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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