В России хотят снизить цену ОСАГО для регионов с аккуратными водителями

Банк России рассматривает возможность снижения стоимости ОСАГО для регионов с аккуратными водителями и низким уровнем мошенничеств. Об этом сообщил заместитель председателя Центробанка Филипп Габуния. По его словам, неправильно, что в некоторых регионах убыточность по обязательной автогражданке значительно выше, чем в остальных, но за это платят другие водители.

Сейчас в ЦБ прорабатывают идею, как сделать стоимость полиса ОСАГО более справедливой. Это может быть реализовано либо путем введения дополнительного коэффициента для рисковых регионов или через более сложную структуру, пишут «Известия».

В настоящее время в расчете цены ОСАГО уже применяется территориальный коэффициент – он учитывает регион проживания водителя, плотность дорожного движения, средний размер выплаты. Однако такая система допускает ситуацию, когда водители из регионов с низкой аварийностью фактически оплачивают убытки, связанные с высокими рисками в других субъектах РФ. Как сообщила изданию гендиректор компании Frank Auto Ирина Франк, это может увеличивать стоимость полиса для них на 10-20%.

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), в 2024 году в список самых рисковых регионов по ОСАГО, где много аварий и высокий уровень мошенничества, вошли Ингушетия, Дагестан, Чечня, Карачаево-Черкесия и Камчатский край. Также повышенные показатели убыточности по ОСАГО отмечены в Приморском крае, Северной Осетии, Бурятии, Хабаровском крае и Кабардино-Балкарии.

Идею снизить стоимость обязательной страховки для «безопасных» регионов поддержали в РСА. Там отметили, что нынешние территориальные коэффициенты не учитывают уровень мошенничества и недобросовестные практики. По мнению страховщиков, необходимо пересмотреть подход к выявлению таких регионов и повышать для них тарифы по ОСАГО, а в регионах с низкой аварийностью – снижать стоимость полиса.

Если ввести дополнительный коэффициент для рисковых регионов, цена ОСАГО у них может вырасти на 30-50%. Так, средняя стоимость полиса там повыситься с 5-10 тыс. рублей до 7-15 тыс. рублей. При этом в других регионах страховка может подешеветь на 10-20%, указали эксперты. Однако окончательный эффект будет зависеть от того, какую модель выберет ЦБ.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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