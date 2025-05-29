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Четверг, 29 мая 2025, 12:41 мск

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В США создадут лайнер, способный совершать трансатлантический перелет менее чем за час

Американская компания заявила о создании нового лайнера, способного совершать трансатлантические перелеты менее чем за час, что в семь раз быстрее нынешних пассажирских самолетов.

Техасская Venus Aerospace приступила к созданию лайнера Stargazer M4 с детонационным ракетным двигателем, который может развивать скорость 4 Маха – 4939 км/ч, что в четыре раза превышает скорость звука.

В настоящее время пассажирские самолеты преодолевают расстояние от Нью-Йорка до Парижа за 7-8 часов. Новый лайнер будет пролетать этот же маршрут за 55 минут.

«Мы доказали, что эта технология работает – не только в симуляциях или в лаборатории, но и в воздухе. Благодаря этому достижению мы на шаг ближе к тому, чтобы сделать высокоскоростной полет доступным, недорогим и экологичным», – сказала генеральный директор компании Сасси Дагглби.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / США

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