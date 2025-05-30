Hyundai отзывает почти 100 тысяч автомобилей в России из-за риска возгорания

Официальный представитель автопроизводителя Hyundai в России отзывает почти 100 тысяч автомобилей, проданных с 2010 по 2015 год, из-за возможного возгорания в моторном отсеке. Об этом сообщает Росстандарт.

Программу отзыва осуществляет ООО «Хендэ Мотор СНГ», являющееся официальным представителем Hyundai на российском рынке.

«Отзыву подлежат 99 256 автомобилей Hyundai Grandeur, Genesis Coupe, Grand Santa Fe, Veloster, i40, Solaris, SantaFe реализованных в период с 2010 г. по 2015 г.», – говорится в сообщении. Ведомство приводит VIN-коды отзываемых машин в приложении.

В автомобилях изредка в блоке АБС может возникать короткое замыкание, что увеличивает риск возгорания в моторном отсеке. На всех отзываемых машинах заменят мультипредохранители. Все работы будут осуществляться бесплатно для автовладельцев.

«Если автомобиль подпадает под отзывную программу владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита», – сообщили в Росстандарте.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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