Российский рынок автозапчастей заполонил контрафакт

На российском рынке резко вырос объем поддельных автозапчастей и жидкостей для транспортных средств. С уходом западных компаний бороться с контрафактом стало попросту некому. Сервисные центры своими силами выявляют фейки.

С 2022 года число контрафакта и фальсифицированной продукции на авторынке растет с каждым годом и в настоящее время значительно превышает показатели досанкционного периода. За три года доля контрафактной продукции в сегменте автозапчастей и автомобильных технических жидкостей выросла более чем на треть, пишут «Известия» со ссылкой на специалистов, работающих в области защиты прав интеллектуальной собственности.

Так в 2022-м было выявлено 130 тысяч контрафактных автокомпонентов, в 2023-м – 180 тысяч, в 2024-м – уже 190 тысяч. Таким образом, рост за три года составил 37,5%.

«К сожалению, подделывают огромное количество запчастей, среди которых наиболее часто мы выявляем контрафактные моторные масла, свечи зажигания, фильтры, детали тормозной системы и другие виды автокомпонентов. Это во многом обусловлено приостановкой сотрудничества некоторых иностранных правообладателей с Россией», – говорят эксперты.

Контрафакт стал поступать в Россию альтернативными путями, также активизировалось его нелегальное производство. По словам игроков рынка, неизвестно, являются ли импортируемые, например, из Китая запчасти оригинальными или контрафактом. Бороться должны правообладатели, которым сейчас не до борьбы.

Сервисные центры сталкиваются с контрафактными автокомпонентами во всех группах товаров. Чаще всего подделывают масло, свечи зажигания, реже – фильтры, элементы подвески и рулевого управления. На техжидкости приходится самая большая доля контрафакта. Фильтры гораздо реже встречаются в этом списке, так как на рынке есть большое количество аналогов в разных ценовых сегментах. Элементы подвески – дорогие запчасти, потребитель анализирует цену и может, сэкономив, купить подделку.

Согласно совместному исследованию сети автосервисов Fit Service и Gruzdev-Analyze, по итогам 2024 года 37% автомехаников и других профессионалов отрасли сталкивались с подделками в своей работе. Самой частой категорией поддельного товара они называли масла и ГСМ (54%), на втором месте различные фильтры (35%), далее идут свечи зажигания (33%) и некачественные детали подвески и рулевого управления (19%).

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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