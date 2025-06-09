В Ассоциации вертолетной индустрии заявили о дефиците запчастей в отрасли

В России назрела проблема с обеспечением деталями для ремонта вертолетов. Около 100 двигателей для Ми-8 требуют срочной замены, а очередь на запчасти растянулась до 2027 года. Об этом сообщили в Ассоциации вертолетной индустрии (АВИ).

По итогам 2022-2024 годов цена на капремонт мотора ТВ2-117 выросла на 209%, а на ТВ3-117 – на 291%, пишут «Известия» со ссылкой на данные АВИ. Сложная ситуация складывается и с вспомогательными установками АИ-9В, предназначенными для запуска маршевых двигателей. Их ремонт подорожал на 33%. Помимо Ми-8 они используются на вертолетах Ка-27, Ка-29, Ка-32, Ка-50, Ми-14, Ми-24, Ми-28. Сложности с ремонтом касаются как чешских вспомогательных силовых установок, так и российских.

По словам игроков рынка, почти в три раза увеличилась цена на моторы после капремонта. Если до 2022 года отремонтированный двигатель стоил 25-30 млн, то сейчас – 75-90 млн рублей. По некоторым критически важным агрегатам, без которых невозможно летать, сроки поставок сильно увеличены, и сейчас можно вставать в очередь на 2027-2028 годы.

В результате снижается налет воздушных судов (ВС). Простой вертолетов из-за нехватки запчастей, агрегатов и двигателей за период 2022-2024 годов составлял в среднем один-три месяца в год на одно ВС, а в некоторых случаях растягивался на полгода. Практика «каннибализации» (перестановка деталей с одних воздушных судов на другие) помогает вернуть воздушные судна в эксплуатацию, но сокращает доступный парк.

Эксплуатанты попросили правительство разработать в РФ программу, которая решит эту проблему. В «Ростехе» и в Объединенной двигателестроительной корпорации подтвердили: бесконечно продлевать сроки эксплуатации старых силовых установок уже нецелесообразно, и их необходимо менять на новые. Компании готовы это сделать, но нужно финансирование. Без поддержки государства эксплуатанты закупать новые моторы не смогут.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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