В России хотят модернизировать дорожные камеры для увеличения сбора штрафов

Национальный автомобильный союз (НАС) предложил заменить устаревшие камеры фиксации нарушений правил дорожного движения, чтобы увеличить собираемость штрафов. Но дело в том, что новые приборы обойдутся в несколько раз дороже.

Представители НАС направили письмо в адрес премьера РФ Михаила Мишустина, в котором указали, что около трети действующих дорожных камер в стране является устаревшими, передает РБК. Срок эксплуатации половины приборов фиксации нарушений составляет в среднем 5-7 лет, а другой – свыше 7 лет. Подобные устройства неэффективны в борьбе с нарушителями ПДД.

Такие камеры не фиксируют целый ряд нарушений – непристегнутые ремни, использование телефона за рулем, проход пешехода в неположенном месте и другие. По словам вице-президента НАС Антона Шапарина, в результате региональные бюджеты лишаются внушительной суммы поступлений, часть нарушителей остаются безнаказанными, а аварийность растет.

В свою очередь операторы и поставщики камер фиксации сомневаются в скором реализации инициативы. Замена всех устаревших устройств обойдется во внушительную сумму. Современные камеры с видеоаналитикой стоят 2-5 млн рублей без учета установки и сервисов. К тому же немаловажным препятствием станут антироссийские санкции, которые не позволяют импортировать высокотехнологичную продукцию быстро и в необходимых объемах.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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