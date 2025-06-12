Россия и Северная Корея работают над расширением авиасообщения

Россия и Северная Корея намерены расширить авиасообщение между странами. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Ведутся переговоры и о расширении географии авиационного сообщения. Все это свидетельствует об активном расширении взаимовыгодных связей между Россией и КНДР в самых различных областях», – пояснила она, комментируя возобновление прямого железнодорожного сообщения Москва – Пхеньян и Хабаровск – Пхеньян.

«Возобновление прямых железнодорожных пассажирских перевозок, послужит надежной материальной основой для дальнейшего развития добрососедских российско-корейских отношений», – пояснила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ также обратила внимание, что Россия и КНДР начали возведение автомобильного моста через пограничную реку Туманную. Ввод в действие этой новой транспортной артерии намечен на вторую половину следующего года.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube