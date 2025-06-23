Российским автоперевозчикам хотят запретить выполнение анонимных заказов

В России хотят запретить грузоперевозчикам работать с анонимными заказчиками. По мнению авторов инициативы, это позволит перекрыть каналы поставок контрабанды и опасных грузов, угрожающих общественной безопасности.

В настоящее время, чтобы разместить заявку на площадке агрегатора, достаточно завести там аккаунт. Сервис не обязан проверять легальность заказчиков, что позволяет сомнительным игрокам анонимно попадать на рынок автоперевозок.

Общественная потребительская инициатива (ОПИ) обратилась в кабмин с просьбой устранить этот пробел и ввести механизм контроля, пишут «Известия». Новые меры позволят убрать злоумышленников, через которых идут потоки фальсификата и опасных грузов, полагают общественники.

«В законопроекте о реестре грузоперевозчиков, который рассматривается Госдумой, отсутствует обязанность транспортно-логистических платформ (бирж грузоперевозок, агрегаторов заказов и т.п.) проверять легальность допускаемых на свои площадки заказчиков и исполнителей», – говорится в письме ОПИ, направленном в правительство РФ.

Законопроект о платформенной экономике также не устанавливает соответствующее регулирование для агрегаторов перевозок. ОПИ просит власти разработать критерии допуска компаний на транспортно-логистический рынок и обязать агрегаторов обеспечить контроль за легальностью контрагентов.

Напомним, 1 июня дроны пытались атаковать Мурманскую и Иркутскую области. БПЛА стартовали из прицепов многотонных фур.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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