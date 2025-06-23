В связи с обострением на Ближнем Востоке Росавиация сообщила о новых ограничениях на полеты

В связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке Росавиация обновила указания для российских эксплуатантов воздушных судов. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В частности, документ предписывает не выполнять полеты в/из аэропортов Израиля и Ирана, а также отказаться от полетов в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара.

Решение доведено до эксплуатантов и действует до особого распоряжения – предварительно до 02:59 мск 26 июня.

Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов, подчеркнула Росавиация.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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