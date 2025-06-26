«Ростех» начал сертификационные испытания самолета МС-21

Начались сертификационные испытания опытного образца среднемагистрального самолета МС-21. Об этом говорится в сообщении госкорпорации «Ростех».

Как уточняется, первый полет по программе состоялся с аэродрома ЛИИ им. Громова в Жуковском. В ходе испытаний было протестировано оборудование радиосвязи.

Как пояснил исполнительный директор госкорпорации Олега Евтушенко, на самолете осталось всего три зарубежных системы – приводы, тормоза и генераторы. «Скоро к программе подключится полностью импортозамещенная машина, на которой все системы и агрегаты будут отечественными. Сейчас она находится в цехе окончательной сборки. Мы работаем в условиях сжатых сроков, так как понимаем, что МС-21 ждут в авиакомпаниях», – отметил он.

В «Ростехе» планируют, что поставки новых лайнеров заказчикам начнутся в следующем году.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube