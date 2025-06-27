Росавиация сняла запрет на полеты над Ираком, Ираном и Иорданией

Росавиация отменила запрет на полеты в воздушном пространстве Ирака, Ирана и Иордании для российских авиакомпаний. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что специалисты Росавиации продолжают мониторинг за работой воздушного транспорта на Ближнем Востоке. В случае изменения ситуации информация будет оперативно доведена до авиакомпаний, сообщили в ведомстве.

25 июня Росавиация разрешила российским перевозчикам выполнять рейсы в Катар. Кроме того, было разрешено летать в аэропорты Израиля, но в определенный временной промежуток – с 07:00 до 01:00 мск.

Ограничения на полеты были введены 13 июня из-за резкого обострения обстановки на Ближнем Востоке. Тогда Израиль начал военную операцию против Ирана, нанеся удары по ядерным и военным объектам исламской республики. Целью было заявлено ликвидация ядерной программы Ирана. Израилськие власти уверяли, что Тегеран близок к созданию ядерной бомбы.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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