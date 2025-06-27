В Тверской области Ми-8 вынужденно сел в поле из-за неисправности

В Тверской области из-за неполадок вынужденно приземлился вертолет Ми-8. Экипаж не пострадал.

Вертолет летел из аэропорта Змеево под Тверью в Смоленскую область для обследования газопровода. На борту находилось шесть человек. Ми-8 совершил вынужденную посадку возле деревни Щетинино Ржевского округа Тверской области, сообщили ТАСС в Тверском центре обслуживания воздушного движения. Вертолет благополучно приземлился на площадку, подобранную с воздуха. По данным СМИ, винтокрылая машина села в поле.

По предварительной информации транспортной прокуратуры, в двигатель вертолета попала птица. Надзорное ведомство устанавливает обстоятельства случившегося, передает РИА «Новости».

Тверь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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