Пять человек погибли в лобовом ДТП на Ставрополье

В Изобильненском округе Ставропольского края произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Погибли пять человек и двое пострадали. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Смертельная авария произошла около 23:20 мск 28 июня. На 13 километре автодороги Ставрополь – Изобильный – Новоалександровск – Красногвардейское водитель автомобиля Renault Duster выехал на встречную полосу, где это разрешено, после чего столкнулся с ВАЗ-2104.

В результате ДТП погибли 39-летний водитель отечественной легковушки и три пассажира – 14-летний подросток и женщины 58 и 45 лет, а также 39-летний пассажир иномарки. В больницу доставлены 38-летний водитель Renault Duster и 14-летняя пассажир ВАЗа.

По данным правоохранителей, водитель иномарки за последние два года к административной ответственности не привлекался. У него взята биологическая жидкость для установления возможного состояния опьянения. Детальные обстоятельства автоаварии уточняются.

Ставрополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube