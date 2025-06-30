В России введут сбор с авиакомпаний на строительство и реконструкцию аэропортов

Правительство РФ одобрило идею ввести сбор с авиакомпаний на строительство и реконструкцию аэропортов. Законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме.

Согласно утвержденным правительственным поправкам, Воздушный кодекс России может быть дополнен новой статьей о сборе на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры воздушного транспорта. Взимать деньги будут в конкретных аэропортах, список которых должно определить правительство, передает ТАСС.

«Инфраструктурный сбор взимается с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки», – указано в статье, которой планируется дополнить законопроект.

В прошлом году в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил за шесть лет модернизировать не менее 75 аэропортов. Однако, как отмечали в Минтрансе, бюджетных средств для этого недостаточно – требуется привлечь частные инвестиции.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube