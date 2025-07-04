Аэропорт Перми приостановил работу из-за угрозы атаки БПЛА

Временные ограничения на прием и отправку рейсов введены в аэропорту Перми. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Мера принята для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Ранее в Пермском крае была объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщило министерство территориальной безопасности региона.

«В связи с фиксацией инцидентов с участием БПЛА в соседних регионах в Пермском крае объявлен режим беспилотной опасности. Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности для предотвращения возможных угроз», – сказано в сообщении. В ведомстве попросили местных жителей быть внимательными и не поддаваться панике.

Надо отметить, что режим беспилотной опасности введен в Удмуртии, Татарстане, Самарской и Оренбургской областях. Ранее сообщалось, что на подлете к Ижевску были уничтожены два беспилотника.

Пермь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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