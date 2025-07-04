Два БПЛА сбиты на подлете к Ижевску

Средства противоздушной обороны уничтожили два летевших на Ижевск беспилотника. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем телеграм-канале.

О перехвате первого дрона он сообщил в 10:51 местного времени (9:51мск), второй был нейтрализован в 11:08 (10:08 мск).

Глава республики заявил, что опасность новой атаки БПЛА сохраняется. Он попросил местных жителей воздержаться от поездок на личном транспорте и не находиться на открытых территориях без крайней необходимости.

Утром 4 июля в Ижевске, Воткинске, Сарапуле, Можге и еще 12 районах Удмуртии была объявлена опасность атаки БПЛА. В Ижевске из-за беспилотной опасности остановили движение трамваев и троллейбусов.

Напомним, 1 июля украинские беспилотники атаковали одно из оборонных предприятий в Ижевске. В результате удара три человека погибли, пострадали, по уточненным данным, 57. На утро 4 июля, по информации минздрава региона, на стационарном лечении остаются 33 человека, шестеро из них – в федеральных центрах Москвы. Еще 15 человек получают медицинскую помощь амбулаторно. «Состояние пяти пациентов по-прежнему тяжелое, у остальных – средней и легкой степени тяжести», – уточнили в ведомстве. Там также отметили, что за прошедшие сутки в медучреждения Удмуртии обратились еще несколько человек с жалобами на свое самочувствие, некоторые были госпитализированы.

Ижевск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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