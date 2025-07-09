Россия расширяет прямое авиасообщение с КНДР

Росавиация выдала авиакомпании Nordwind («Северный ветер») допуск на полеты в Северную Корею. Как говорится в решении ведомства, перевозчик сможет выполнять рейсы из Москвы в Пхеньян два раза в неделю.

Из данных на сайте аэропорта «Шереметьево» следует, что первый рейс по этому направлению авиакомпания должна выполнить 27 июля, уточняет РИА «Новости».

Прямое авиасообщение между Россией и КНРД было возобновлено в августе 2023 года после перерыва из-за пандемии COVID-19. Прямые рейсы между Владивостоком и Пхеньяном выполняет северокорейская авиакомпания Air Koryo три раза в неделю.

Стоит отметить, что купить авиабилеты в Пхеньян отдельно невозможно, они продаются для туристов только в рамках экскурсионного тура.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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