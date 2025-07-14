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Понедельник, 14 июля 2025, 21:08 мск

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Прямые авиарейсы между Москвой и Пхеньяном запланированы с 27 июля

Авиакомпания Nordwind («Северный ветер») начнет выполнять прямые рейсы между Москвой и столицей КНДР с 27 июля. Об этом сообщает министерство транспорта РФ.

«Впервые столицы России и КНДР свяжет прямое авиасообщение», – говорится в сообщении ведомства.

Как уточняется, первый рейс из Москвы запланирован на 27 июля, время в пути составит около 8 часов. Далее полеты будут выполняться с частотой один раз в месяц – для формирования устойчивого спроса и загрузки авиарейсов.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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