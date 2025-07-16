В России исчезнут гравитационные туалеты и санитарные зоны на железных дорогах

В скором времени в поездах не останется гравитационных туалетов, соответственно, исчезнут и санитарные зоны, когда пассажиры не могут пользоваться уборной. Об этом заявил в интервью РИА «Новости» замгендиректора РЖД Иван Колесников.

Уже сейчас вагонов с туалетами, когда слив происходит при нажатии педали, открывающей отверстие, а отходы оказываются на железнодорожных путях, сейчас осталось «единицы». Современные вагоны оборудованы биотуалетами.

«Мы понимаем, что в течение ближайших нескольких лет мы окончательно закроем вопрос курсирования вагонов с подобным оборудованием. Если нам приходится использовать эти вагоны, то это какие-то разовые перевозки, в том числе при необходимости резервных перевозок», – пояснил Колесников.

По его словам, исчезнет и необходимость в понятии «санитарная зона», когда санузлы закрывались за определенное время до прибытия поезда на станцию.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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