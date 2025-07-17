В сфере закупок железнодорожной техники выявили картель на 687 млн рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила сговор в сфере закупок железнодорожной техники для 11 регионов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«ФАС выявила картель в сфере закупок железнодорожной техники на сумму более 686 миллионов рублей. Результатом его реализации стало поддержание цен на торгах. Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ОАО «ТМЗ им. В.В. Воровского», ООО «Медгар Финанс» и ООО «Путевые машины»», – говорится в сообщении.

Речь идет о поставках транспортных средств в 11 регионов России. Техника предназначалась для обслуживания и ремонта железнодорожных или трамвайных путей, для погрузки и транспортировки звеньев путей, материалов и перевозки людей и оборудования.

В ФАС отметили, что в случае установления вины участникам картеля грозят административные штрафы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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