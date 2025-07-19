Более 50 пассажирских поездов выбились из графика из-за атаки дронов ВСУ

В Ростовской области выбились из графика и следуют со значительным опозданием более 50 пассажирских поездов. Как говорится в сообщении РЖД, движение на перегоне Лихая – Замчалово, куда попал вражеский беспилотник, уже открыто – составы следуют на электротяге.

«РЖД предпринимают все необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов. Восстановительные работы продолжаются», – пояснили в администрации железной дороги.

ВСУ нанесли удар по Ростовской области рано утром. В результате атаки была повреждена контактная сеть на перегоне Лихая – Замчалово и временно приостановлено движение поездов. После обследования инфраструктуры железнодорожники приступили к восстановлению работы контактной сети.

В результате падения обломков БПЛА пострадала дежурная по станции Лихая. Силами железнодорожных медиков она перевезена из больницы Каменск-Шахтинского в клинику «РЖД-Медицины» в Ростове-на-Дону.

«Пострадавшая находится под наблюдением врачей, её жизни ничего не угрожает», – уточнили в РЖД.

По данным Минобороны России, сегодня ночью Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотников. Средства ПВО сбили 24 вражеских БпЛА.

Ростов-на-Дону, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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