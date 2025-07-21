Больше 50 поездов идут с задержкой из-за атаки БПЛА в Ростовской области

Из-за пожара, возникшего после падения обломков БПЛА на железнодорожной станции Каменоломни в Ростовской области, задерживаются более 50 поездов формирования Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД) и «Гранд Сервис Экспресс». Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Отмечается, что сотрудники поездных бригад оказывают помощь пассажирам. Они будут обеспечены водой, в случае задержки свыше 4 часов – питанием. «Для обслуживания пассажиров дополнительно открыты билетные кассы на 13 станциях. Ведется информирование через СМС», – говорится в сообщении.

В РЖД подчеркнули, что железнодорожники делают всё возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью в поселке Каменоломни из-за упавших обломков беспилотника ВСУ загорелась кровля зданий железнодорожного вокзала. Обошлось без пострадавших. Из диспетчерского пункта были эвакуированы три человека. Для ликвидации возгорания был задействован пожарный поезд. Из-за происшествия на стации Каменоломни возник сбой в графике движения пассажирских поездов. Первоначально сообщалось, что задерживаются 26 пассажирских составов на время от 13 минут до 4,5 часов.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube