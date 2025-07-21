В России ужесточили правила захода судов в порты из-за рубежа

В России ужесточили правила захода в порты судов, прибывших из-за границы. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовых актов, следующие из иностранных портов суда могут заходить в российские морские порты только с разрешения капитана морского порта, согласованного с должностным лицом органа ФСБ.

Указ подписан в соответствии с законом «О военном положении» от 30 января 2002 года и вступил в силу со дня его опубликования, то есть с 21 июля 2025 года.

ФСБ поручено определить должностных лиц для согласования заходов судов в порты, а правительству – обеспечить реализацию положений документа.

Ранее правила захода судов в российские порты определялись приказом Минтранса. При этом особый порядок для прибывающих из-за рубежа судов применялся в тех случаях, когда у порта была смежная с военно-морской базой акватория.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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