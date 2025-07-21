На крымском направлении время задержки пассажирских поездов сократилось до 4,5 часов

На крымском направлении сократилось количество задержанных пассажирских поездов, а максимальное отставание от расписания уменьшилось до 4,5 часов. Об этом сообщает компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

В частности, на 17:00 мск по дороге в Крым задерживаются пять составов, один из которых №183/184 Мурманск – Севастополь, отправлением 17 июля, выбился из графика на 4 часа. Еще один поезд №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория, отправлением 20 июля, задерживается на 3,5 часа.

Из Крыма задерживает девять составов. Два из них №17/18 и №27/28 сообщением Симферополь – Москва оправлением 20 июля опаздывают на 4 и 4,5 часа.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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