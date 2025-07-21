В аэропорту Калуги сняты ограничения на полеты

Меры безопасности, связанные с ограничением полетов, отменены в аэропорту Калуги. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Таким образом пока все российские аэропорты, которые допущены к эксплуатации, функционируют в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что за сутки с 8:00 мск 20 июня в московских аэропортах и петербургском аэровокзале «Пулково» задержано и отменено более 300 авиарейсов, 59 самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы на фоне атак украинских беспилотных летательных аппаратов.

Калуга, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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