В аэропорту Калуги сняты ограничения на полеты

Меры безопасности, связанные с ограничением полетов, отменены в аэропорту Калуги. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Таким образом пока все российские аэропорты, которые допущены к эксплуатации, функционируют в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что за сутки с 8:00 мск 20 июня в московских аэропортах и петербургском аэровокзале «Пулково» задержано и отменено более 300 авиарейсов, 59 самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы на фоне атак украинских беспилотных летательных аппаратов.
Калуга, Анастасия Смирнова
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