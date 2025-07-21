российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 21 июля 2025, 21:14 мск

Новости Транспорт

Новости, Кратко, Популярное

В аэропорту Калуги сняты ограничения на полеты

Меры безопасности, связанные с ограничением полетов, отменены в аэропорту Калуги. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Таким образом пока все российские аэропорты, которые допущены к эксплуатации, функционируют в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что за сутки с 8:00 мск 20 июня в московских аэропортах и петербургском аэровокзале «Пулково» задержано и отменено более 300 авиарейсов, 59 самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы на фоне атак украинских беспилотных летательных аппаратов.

Калуга, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

В рубриках

Москва, Центр России, Общество, Россия, Транспорт, Туризм,