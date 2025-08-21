Из-за ночной атаки ВСУ по Воронежской области задерживается более 70 поездов

В настоящее время с опозданием следует 71 поезд дальнего следования из-за повреждения контактной сети в Воронежской области после ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в телеграм-канале РЖД.

В компании уточнили, что максимальное время задержки составляет до 5,5 часов. Пассажиры поездов, следующих с задержкой более 4 часов, обеспечиваются питанием.

Кроме того, в связи с поздним прибытием под оборот изменится время отправления поездов: №42 Москва – Саранск отправится с Казанского вокзала столицы 22 августа не ранее 0:00 (вместо отправления 21 августа в 21:50), №24 Москва – Казань отправится с Казанского вокзала столицы 22 августа не ранее 1:00 (вместо отправления 21 августа в 23:10)

Обо всех изменениях РЖД информирует пассажиров по СМС.

Москва, Анастасия Смирнова

