Из-за атаки БПЛА задержаны два десятка поездов на юге России

В результате падения обломков сбитых украинских беспилотников на станциях Песчанокопская Ростовской области и Тимашевская в Краснодарском крае задерживаются 22 пассажирских поезда. Об этом сообщается в телеграм-канале РЖД.

Из-за происшествия на станции Тимашевская выбились из графика 12 поездов. Отмечается, что в 03:00 мск на станции была нарушена работа контактной сети. «Из-за повреждения остекления в вагоне пострадал пассажир поезда №125 Москва – Новороссийск. Медицинская помощь ему оказана на месте. Несколько пассажиров по этой причине пересадили на другие свободные места», – уточнили в РЖД.

Движение поездов на станции восстановили в 03:50, поезд №125 продолжил движение с 50-минутным опозданием. «В настоящее время до 1 часа задерживаются 12 поездов», – сообщили в РЖД.

Кроме того, в 1:23 мск из-за падения обломков БПЛА была повреждена контактная сеть на станции Песчанокопская в Ростовской области. Из-за этого до пяти часов задерживаются в пути 10 пассажирских составов, уточнили в РЖД.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за ночь средства ПВО сбили 105 дронов ВСУ над российскими регионами. 23 беспилотника было уничтожено в небе над Ростовской областью, восемь – над Краснодарским краем.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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