ПВО за ночь сбила 105 дронов ВСУ: на Кубани поврежден вагон поезда, есть раненые

Силы противоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников на девять российских регионов. По данным Минобороны РФ, за ночь было уничтожено 105 дронов ВСУ. Наибольшее количество – 26 БПЛА – сбито над Белгородской областью.

Еще 25 беспилотников нейтрализовано над Брянской областью, 23 – над Ростовской областью, восемь – над Краснодарским краем, пять – над Ставропольским краем. По три дрона уничтожено над Курской и Тамбовской областями. Два беспилотника перехвачено над Воронежской областью и один – над Орловской областью. Кроме того, сбиты девять беспилотников над Азовским морем.

В Тимашевске Краснодарского края обломки сбитого беспилотника упали на территорию вокзала, повредив один из вагонов проходящего через город пассажирского поезда. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале. По его информации, легкие травмы получили два человека. Одного из пострадавших доставили в больницу. После оказания первой помощи пассажир вернулся на железнодорожную станцию. Состав продолжил следование по маршруту. Как отметил глава региона, железнодорожная инфраструктура не была повреждена, однако без света остался вокзал Тимашевска, электроснабжение уже восстановлено.

Кондратьев добавил, что в Темрюкском и Славянском районах незначительные повреждения получили частные дома – там выбиты окна, никто не пострадал.

В Ростовской области атаку вражеских дронов отразили в Новошахтинске, Зернограде и еще шести районах региона, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По его словам, взрывом повреждено здание на железнодорожной станции в Песчанокопском. Кроме того, взрывной волной выбило стекла в нескольких частных домах в хуторе Светлый Каменского района и в селе Песчанокопское. Никто не пострадал.

Ночную атаку БПЛА прокомментировал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Приведенные им данные разнятся с официальной информацией Минобороны. По сведениям Владимирова, в небе над Невинномысском с 2:30 ночи до шести утра было сбито 37 беспилотников. Он назвал ночной налет дронов самой массированной атакой на Ставрополье за все время. По его данным, обошлось без пострадавших.

Добавим, ночью в целях безопасности полетов вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов в восьми российских аэропортах. Речь идет об авиагаванях Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя, Сочи и Тамбова. Сейчас аэропорты работают в штатном режиме.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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